Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для первого поединка полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют Вильярреал и лондонский Арсенал.

В одной из полуфинальных пар в рамках Лиги Европы УЕФА за заветную путевку в решающий поединок будут бороться испанский Вильярреал и лондонский Арсенал. Дуэль между этими командами начнется на Эстадио де ла Серамика.

Унаи Эмери, после матча против каталонской Барселоны (1:2), сделал привычную замену на позиции голкипера, а также выпустил в левый фланг обороны Педрасу.

Микеля Артета, на фоне неудачи в матче против Эвертона (0:1), дополнил линию атакующих полузащитников своей команды за счет Мартина Эдегора, в то время как на острие атаки был перемещен Николя Пепе.

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Парехо, Капу, Тригерос — Морено, Алькасер, Чуквезе.

Запасные: Асенхо, Гаспар, Мори, Бакка, Эступиньян, Морено, Коклен, Коста, Гомес, Пино, Баэна, Ниньо.



Арсенал: Лено — Чеймберс, Холдинг, Мари, Джака — Партей, Себальос — Смит-Роу, Эдегор, Сака — Пепе.