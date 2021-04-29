Стали известны стартовые составы команд для первого поединка полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют Вильярреал и лондонский Арсенал.
Мартин Эдегор, Getty Images
29 апреля 2021, 21:02
В одной из полуфинальных пар в рамках Лиги Европы УЕФА за заветную путевку в решающий поединок будут бороться испанский Вильярреал и лондонский Арсенал. Дуэль между этими командами начнется на Эстадио де ла Серамика.
Унаи Эмери, после матча против каталонской Барселоны (1:2), сделал привычную замену на позиции голкипера, а также выпустил в левый фланг обороны Педрасу.
Микеля Артета, на фоне неудачи в матче против Эвертона (0:1), дополнил линию атакующих полузащитников своей команды за счет Мартина Эдегора, в то время как на острие атаки был перемещен Николя Пепе.
Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Парехо, Капу, Тригерос — Морено, Алькасер, Чуквезе.
Запасные: Асенхо, Гаспар, Мори, Бакка, Эступиньян, Морено, Коклен, Коста, Гомес, Пино, Баэна, Ниньо.
Запасные: Райан, Оконкво, Бельерин, Габриэль, Виллиан, Обамеянг, Соареш, Давид Луис, Нельсон, Эльнени, Нкетиа , Мартинелли.
Арсенал: Лено — Чеймберс, Холдинг, Мари, Джака — Партей, Себальос — Смит-Роу, Эдегор, Сака — Пепе.
Матч Вильярреал — Арсенал начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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