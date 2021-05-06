Лига Европы
06 мая 2021, 23:58
Рома взяла реванш у Манчестер Юнайтед, но пропустила соперников в финал Лиги Европы
Команды вновь устроили голевую перестрелку, которая завершилась поражением английской стороны с положительными последствиями.
Рома — Манчестер Юнайтед, Пetty Images
06 мая 2021, 23:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Рома — Манчестер Юнайтед 3:2 (первый матч 2:6)
Голы: Джеко, 57, Кристанте, 60, Залевски, 83 — Кавани, 39, 68
Рома: Миранте — Карсдорп, Смоллинг (Дарбо, 30), Ибаньес, Бруно Перес (Сантон, 69) — Кристанте, Манчини — Педро (Залевски, 77), Пеллегрини, Мхитарян — Джеко (Майораль, 77).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака (Уильямс, 46), Байи, Магуайр, Шоу (Теллес, 46) — ван де Беек, Фред — Гринвуд, Фернандеш (Мата, 84), Погба (Матич, 64) — Кавани (Рашфорд, 73).
Предупреждения: Карсдорп, Кристанте — Ван-Биссака, Фред, Кавани, Уильямс