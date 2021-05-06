Лига Европы

Определились участники решающего матча за трофей.

В рамках финального поединка Лиги Европы-2020/21 встретятся Манчестер Юнайтед и Вильярреал.

Манчестер Юнайтед по итогам двухматчевой серии прошел Рому, выиграв дома со счетом 6:2 и потерпев выездное поражение — 2:3.

Вильярреал, в свою очередь, добыл домашнюю победу над Арсеналом со счетом 2:1, а на выезде удержал ничейный результат.

Напомним, что финальный матч состоится 26-го мая в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.