Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Манчестер Юнайтед в рамках ответного поединка Лиги Европы отправился в гости к Роме и уступил со счетом 2:3.

"Красные дьяволы" уверенно контролировали ход поединка в первом тайме, но упустили нити игры во второй половине, за что поплатились.

Обзор матча:

Рома — Манчестер Юнайтед 3:2 (первый матч 2:6)

Голы: Джеко, 57, Кристанте, 60, Залевски, 83 — Кавани, 39, 68



Рома: Миранте — Карсдорп, Смоллинг (Дарбо, 30), Ибаньес, Бруно Перес (Сантон, 69) — Кристанте, Манчини — Педро (Залевски, 77), Пеллегрини, Мхитарян — Джеко (Майораль, 77).



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака (Уильямс, 46), Байи, Магуайр, Шоу (Теллес, 46) — ван де Беек, Фред — Гринвуд, Фернандеш (Мата, 84), Погба (Матич, 64) — Кавани (Рашфорд, 73).



Предупреждения: Карсдорп, Кристанте — Ван-Биссака, Фред, Кавани, Уильямс