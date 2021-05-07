Лига Европы

Предлагаем вашему внимаю лучшие моменты поединка.

На Эмирейтс в Лондоне состоялся ответный полуфинал Лиги Европы между Арсеналом и Вильярреалом — матч закончился ничьей, которая вывела испанцев в следующую стадию.

Подопечные Микеля Артеты контролировали ход встречи и имели много моментов, но так и не смогли забить.

Обзор матча:

Арсенал – Вильярреал 0:0 (общий счет 1:2)

Арсенал: Лено – Бельерин (Нкетиа, 90+1), Холдинг, Мари, Тирни (Виллиан, 80) – Парти – Сака, Эдегор (Мартинелли, 66), Смит-Роу, Пепе – Обамеянг (Ляказетт, 80).

Вильярреал: Рулли – Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса (Альберто Морено, 90+1) – Чуквуэзе (Пино, 30, Гомес, 90+1), Парехо, Коклен, Тригерос – Алькасер (Бакка, 72), Херард Морено.

Предупреждения: Нкетиа, 90+2 – Пино, 86.