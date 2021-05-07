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Арсенал – Вильярреал, getty images
07 мая 2021, 01:59
На Эмирейтс в Лондоне состоялся ответный полуфинал Лиги Европы между Арсеналом и Вильярреалом — матч закончился ничьей, которая вывела испанцев в следующую стадию.
Подопечные Микеля Артеты контролировали ход встречи и имели много моментов, но так и не смогли забить.
Обзор матча:
Арсенал – Вильярреал 0:0 (общий счет 1:2)
Арсенал: Лено – Бельерин (Нкетиа, 90+1), Холдинг, Мари, Тирни (Виллиан, 80) – Парти – Сака, Эдегор (Мартинелли, 66), Смит-Роу, Пепе – Обамеянг (Ляказетт, 80).
Вильярреал: Рулли – Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса (Альберто Морено, 90+1) – Чуквуэзе (Пино, 30, Гомес, 90+1), Парехо, Коклен, Тригерос – Алькасер (Бакка, 72), Херард Морено.
Предупреждения: Нкетиа, 90+2 – Пино, 86.