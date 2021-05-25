Лига Европы

Наставник Манчестер Юнайтед поделился ожиданиями от финала Лиги Европы УЕФА.

Накануне финального поединка Лиги Европы УЕФА образца сезона-2020/21 против испанского Вильярреала, главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился своими ожиданиями от грядущего битвы за трофей.

"Моя жена родилась 26-го числа, мой день рождения 26-го февраля, наша свадьба была сыграна 26-го, 26 мая мы победили в финале Лиги чемпионов УЕФА-1998/99 (против Баварии, 2:1), 26 мая родился сэр Мэтт Басби. Видимо, я должен верить в судьбу. Это особенное число для меня и моей семьи. Наверное, для меня это хороший знак. Я, по правде говоря, не очень суеверен, но это хороший знак.

В Лиге Европы играешь против команд, с которыми обычно не встречаешься на внутренней арене. Много талантливых игроков и сильных клубов. Ты быстро понимаешь, что разница между ведущими командами и вторым эшелоном не так уж и велика.

Вполсилы тут играть не получится. Для нас путь к финалу был похож на кампанию в Лиге чемпионов. Обыгрывали представителей Испании и Италии, причем для победы нам всякий раз приходилось показывать свой лучший футбол.

Эдинсон Кавани сыграл большую роль в наших успехах. Поначалу он был травмирован, потом — ему не хватало игровой практики. Эдинсон пришел к нам в октябре, после семимесячного простоя из-за серьезного повреждения. Я воочию наблюдаю за тем, насколько тщательно, профессионально и сосредоточенно он подходит к своей работе.

У нас была встреча пару месяцев назад. Мне казалось, что он чуть поник: семья далеко, пандемия... Мы хорошо поговорили, сказали друг другу: "Сосредоточимся на Лиге Европы и попробуем удачно закончить чемпионат Англии".

Он с каждой игрой действовал все увереннее. Когда речь идет о важных матчах, в нем пробуждается настоящий зверь. Он действительно играет выше всяких похвал. Пожалуй, победу над Ромой Кавани принес нам чуть ли не одиночку.

Об Унаи Эмери (главном тренер Вильярреала — ред.) могу сказать только то, что это прирожденный победитель. Мне он очень симпатичен как человек. Мы не раз очень мило беседовали после матчей. Вне зависимости от результата, Эмери всегда ведет себя очень уважительно, с радостью готов поговорить о только что закончившейся игре. Считаю, это очень важно.

Помню нашу первую встречу в Севилье — тогда мой Мольде проиграл со счетом 0:3. Нам потом удалось выиграть дома. В Арсенале, безусловно, у Эмери был непростой период. Но посмотрите, как здорово он работает в Вильярреале, снова нашел свою команду. Очень сплоченный коллектив, в котором каждый бьется за себя и за всех партнеров, и у них есть ряд по-настоящему мастеровитых футболистов.

В Манчестер Юнайтед мы работаем сообща. Все вместе — тренерский штаб, футболисты и я сам — работаем над тем, чтобы прививать команде менталитет победителей. Мы открыты и честны друг перед другом. Все видят, когда все идет как надо и что у нас порой не получается. Порой, конечно, что-то выходит из строя. Но большую часть времени я спокоен и хладнокровен.

Порой просто нужно сказать: "Ребята, соберитесь, просто верьте в себя и в наш план, потому что он дает результат". Перерыв в домашнем поединке с Ромой был очень важным моментом, но я вообще не сомневался в возможностях своих футболистов.

Что касается моих ощущений перед поездкой в Гданьск, то могу сказать, что я не тот человек, который будет думать, что можно гордиться собой. Но это, конечно же, будет особенный момент. Надо гордиться собой, если ты вывел МЮ в финал. Это было замечательное путешествие. В Норвегии говорят: "Veien er målet" (цель — само путешествие). И от путешествия надо получать удовольствие.

Это один из шагов на пути к возвращению Юнайтед былой славы. Если удастся завоевать трофей — будет замечательно. Но я в любом случае получил большое удовольствие от этой кампании.

Уверен, вечер в Гданьске подарит мне много радости. Но когда он закончится, я все проанализирую, потом поеду на родину в летний отпуск, и там уже придется переключиться на следующий сезон. Такова жизнь футбольного тренера", — подытожил норвежский специалист.

Напомним, что матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед состоится 26 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.