Лига Европы

Football.ua представляет анонс поединка луганской Зари против Рапида в рамках квалификации Лиги Европы.

Еще один украинский клуб начинает свой еврокубковый путь в этом сезоне – луганская Заря.

Рапид – Заря

Четверг, 19 августа, 22:00. Вестштадион, Вена. Сандро Шерер (Швейцария) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Луганская Заря вслед за Шахтером попытается завоевать право выступать в групповом этапе Лиги Европы. В прошлом году третье место луганчан позволяло им автоматически попасть в группу, в этом году третьего места уже недостаточно по той причине, что теперь уже есть и Лига конференций.

Исторически так сложилось, что если вынести за скобки Динамо и Шахтер, то украинским клубам очень сложно пройти квалификационные раунды и получить свое право участвовать на стадии группового этапа. К чести Зари, можно сказать, что луганский клуб действительно сражался за свое место под солнцем и часто оказывался в шаге от цели. Неутешительную статистику для Украины уже в этом сезоне подтвердили Ворскла и Колос, которые поочередно вылетели из квалификации Лиги конференций от финнов и казахов.

Рапид выглядит куда серьезнее КУПСа или того Шахтера из Караганды, но и Заря более опытный еврокубковый боец, нежели Колос и Ворскла. Правда, пугает текущая форма луганчан. Заря привычно для последних сезонов очень тяжело входит в сезон. Все это можно объяснить тем, что луганчане летом теряют нескольких ключевых исполнителей и им необходимо какое-то время, чтобы их заменить.

Клуб покинули Абу-Ханна, Иванисеня, Юрченко. Каждый из них в прошлом сезоне был важным игроком для команды. Игра Зари лишь моментами дает поводы для радости и оптимизма. Стартовала команда Виктора Скрипника в УПЛ очень тяжело. И если поражение от Динамо еще как-то можно понять, то вот поражение от Александрии и потеря очков в матче с Минаем – это то, чего прошлогодняя Заря весеннего образца не могла себе позволить.

Единственное, что радует, так это тот факт, что и у Рапида все не так радужно на старте сезона. Вице-чемпион Австрии сначала вылетел из квалификации Лиги чемпионов в двухматчевом противостоянии с пражской Спартой, а после по сумме двух матчей со счетом 4:2 в квалификации Лиги Европы обыграл Анортосис. В последнем туре австрийского чемпионата Рапид довольно неожиданно проиграл Райндорфу 1:2.

В составе австрийского клуба есть неплохие быстрые вингеры Аразу и Грюлль, а главной ударной силой все называют атакующего полузащитника Фунтаса. Именно от него исходит главная угроза воротам соперника. Он часто может выступать в роли плеймейкера и дирижера атак своей команды, но также эффективно может быть наконечником атак и действовать в завершающей фазе.

Форма команд за последние 5 матчей

Ориентировочные составы команд

Рапид: Штребингер – Шик, Греимл, Хоффман, Виммер, Ауэр – Шустер, Граховац, Кнасмюллнер – Фунтас, Кара

Заря: Шевченко – Фаворов, Имереков, Вернидуб, Реис – Назарина, Кочергин, Булеца, Громов – Сайядманеш, Шахаб

Комментарии перед игрой

Главный тренер Зари Виктор Скрипник:

"Когда стартуешь в международных играх, таких как игры Лиги Европы, то всегда присутствует определённое волнение. Это человеческое чувство. Это есть и у нашей команды. Когда играешь против такой команды, как Рапид, то хочется проявить себя и показать с лучшей стороны, что мы и постараемся завтра сделать".

Голкипер Зари Никита Шевченко:

"Любой матч выигрывать приятно. В чемпионате мы, увы, стартовали не очень удачно. Но футбол тем прекрасен, что у тебя есть шанс реабилитироваться и встать на победную волну, что мы завтра и попытаемся сделать".

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua