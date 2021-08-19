Лига Европы
19 августа 2021, 23:56
Заря "подарила" победу Рапиду
Луганчане допустили критическое количество ошибок в обороне.
Рапид Вена — Заря, twitter.com/skrapid
19 августа 2021, 23:56
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Рапид Вена — Заря 3:0
Голы: Фунтас, 29, Кара, 78, Грюлль, 85
Рапид Вена: Штребингер — Стойкович (Шик, 71), Граймль, Хофманн, Улльманн — Аразе (Китагава, 79), Любичич (Петрович, 79), Граховац (Шустер, 79), Грюлль — Фунтас (Кнасмюлльнер, 60), Кара.
Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Имереков (Цвек, 83), Жуниньо — Назарина — Кочергин, Кабаев (Хомченовский, 76), Булеца (Кристиан, 83) — Аллахьяр (Фримпонг, 83), Громов (Шахаб, 64).
Предупреждения: Граймль, Хофманн — Кабаев, Вернидуб, Фаворов.