Лига Европы

Football.ua представляет анонс ответного поединка между луганской Зарей и Рапидом в рамках квалификации плей-офф Лиги Европы.

В первом достаточно ровном матче в Австрии Заря растранжирила все свои моменты, а вот Рапид реализовал практически все. По итогу, ужасные 0:3 на выезде на первый взгляд оставляют призрачные шансы команде Виктора Скрипника выйти в групповой этап Лиги Европы.

Заря – Рапид

Четверг, 26 августа, 19:30. Славутич-арена, Запорожье. Иштван Ковач (Румыния) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Заря первый матч против Рапида отыграла просто отвратительно. По игре луганчане ничем не уступали своему сопернику, да и по количеству и качеству своих голевых моментов ничем не уступали оппоненту. Показатель xG 1.78 на 1.66 в пользу Зари. Тем не менее, финальный свисток зафиксировал унылые и печальные 0:3 в пользу Рапида.

Почему так произошло? И почему Заря постоянно в квалификациях сначала создает себе проблемы, а потом геройствует? Вопрос риторический.

Матч чемпионата против Мариуполя продемонстрировал, что проблем с реализацией у форвардов как раз нет, когда речь идет о Шахабе и Гладком. Другое дело – оборона. Нелепейшие ошибки в обороне никуда не делись. Если Назарина будет также действовать под прессингом, как в матче против Мариуполя, то интрига в двухматчевом противостоянии может умереть очень быстро. С другой стороны, кто-то подумает, счет первого матча 0:3, и о какой интриге может идти вообще речь? Но не стоит переоценивать Рапид. Это команда, которая по зубам нашей Заре. Нет абсолютно никаких сомнений, что луганчане способны забить много в ворота австрийской команды, но нет никаких сомнений, что работы и у Никиты Шевченко тоже будет немало. К слову, основной голкипер Зари успел восстановиться после повреждения, полученного в матче против Мариуполя.

Будем надеяться, что и в обороне, и в атаке Заре в этот вечер будет улыбаться удача. Сделаем смелую ставку на то, что подопечные Виктора Скрипника, как минимум, сумеют перевести игру в овертайм, а может и вовсе выиграю в основное время с нужной разницей голов.

Ориентировочные составы

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Реис – Назарина, Кабаев, Кочергин, Булеца – Шахаб, Гладкий

Рапид: Штребингерр – Гаймль, Шик, Хофманн, Улльманн – Аразе, Любичич, Граховац, Грюлль, Фунтас — Кара

Комментарии перед матчем

Главный тренер Зари Виктор Срипник:

"0:3 – cлишком много. Считаю такой счет незаслуженным. Должны были в ответ забивать несколько голов, но Рапид не позволил нам этого сделать.

В ответном матче, конечно, будет сложно, но мы постараемся сделать все возможное. Это очень горькое и болезненное поражение".

Защитник Рапида Лео Граймль:

"Заря" хорошо атаковала, но мы знали их слабые стороны в обороне. Грамотно воспользовались ими, организовали пару контратак, и, за исключением нескольких моментов, еще и надежно отыграли в защите".

Защитник Зари Виталий Вернидуб:

"Команда серьезно готовится к завтрашнему поединку. Мы все понимаем, что в прошлый четверг нам абсолютно не везло. Мы доминировали, играли лучше нашего соперника, но это нам не помогло. Завтрашний день должен расставить все точки над "И". Есть мотивация и мы готовы исправить ситуацию."

прогноз 5:1

Сергей Горбаченко, Football.ua