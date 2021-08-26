Лига Европы

Страж ворот Зари не сумел доиграть матч.

В рамках плей-офф раунда Лиги Европы луганская Заря принимает венский Рапид.

На 48 минуте матча травму правой ноги получил вратарь и капитан луганчан Никита Шевченко. Вместо него на поле вышел Дмитрий Мацапура.

Отметим, что, вероятнее всего, это рецидив старой травмы. Он был также заменен в матче против Мариуполя.

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