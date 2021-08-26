Лига Европы

Луганчане вновь получили в свои ворота три пропущенных мяча.

Проиграть гостевой поединок со счетом 0:3 с точки зрения двух матчевого противостояния было непростительной оплошностью со стороны луганской Зари во время его первой части дуэли против венского Рапида. Парадокс в том, что с точки зрения продемонстрированного командой Виктора Скрипника футбола, упрекнуть "мужиков" было практически не в чем, но вот одиночные ошибки в обороне были уж слишком грубыми, что практически перечеркнуло перспективы украинского коллектива продолжать борьбу в Лиге Европы УЕФА.

Однако, матч на поле запорожской Славутич-Арены ни один из вариантов исходов первой дуэли отменить бы не сумел, поэтому в отчетный вечер луганчане выходили на игру с очевидной задачей — вернуть себе лицо.

Перспективы к этому подготовил матч в Мариуполе несколькими днями ранее, в котором одноименный клуб получил в свои ворота те самые четыре мяча, которые Заре предстояло забивать в ворота Рапида для прямого выхода в следующий раунд. Вот только пропущенные три гола в свои ворота (4:3) говорили нам о том, что проблемы в обороне у подопечных Скрипника магическим образом никуда не исчезли. И достаточно тревожными на этом фоне выглядели три безответных мяча в ворота скоромного Рида (3:0), которые дежурно отгрузил на внутренней арене Рапид.

Луганчане прекрасно понимали, какие задачи стоят перед ними в этот вечер, но за короткий промежуток времени ничего путевого со своей командой сделать Скрипник так и не сумел. Заря вновь столкнулась с проблемами реализации голевых моментов, в то время как их оппоненты спокойно отгрузили два гола еще до перерыва, благодаря чему сняли абсолютно все вопросы по исходу двухматчевой дуэли.

Лишний раз глубоко погружаться в обсуждение пропущенных Зарей мячей не имеет никакого смысла. Хомченовского возили на его фланге обороны вдоль и поперек, поэтому через его зону на 10-й минуте спокойно открывался под пас на ход от Фунтаса Грюлль, а еще через пять минут луганчане допустили ошибку при разборе футболистов во время подачи углового с правого фланга, получив результативный удар от Граймля.

Единственное, что сумела сообразить Заря до перерыва — редкие подачи на голову Гладкому, лишь одна из которых была завершена форвардом безупречно. Булеца исполнял навес со штрафного на правом фланге на 40-й минуте, а Александр ударом головой заставил нас немного ухмыльнуться, ведь счет двухматчевой схватки "в одни ворота" стал 1:5. Назвать это прогрессом можно было лишь с той точки зрения, что украинская команда хотя бы распечатала ворота своих соперников.

Вторая половина матча также получилась результативной, однако тот факт, что голы приходили со стороны обеих команд, не мог нас порадовать. Заря пропустила еще один гол на 68-й минуте, после ошибки Вернидуба у центральной линии, после которой опытный защитник тут же получил передачу в зону у себя за спиной, а Кара и Фунтас разыграли остававшегося последним перед воротами Мацапуру. Да, Никита Шевченко вновь не сумел доиграть матч до финального свистка, получив повреждение фактически на ровном месте.

Целостной игры в атаке у подопечных Скрипника не было совершенно, даже несмотря на тот факт, что также им удалось забить свой гол. Если с первой попытки Шахаб помешал Хомченовскому, оказавшись в офсайде между голкипером и мячом во время удара партнера с правого фланга штрафной, то уже на 86-й минуте иранец был точным с одиннадцатиметровой отметки, а сам пенальти дали за спорную накладку против него со стороны Шика.

Был шанс увести игру в сторону ничейного исхода у Зари, но с повторной реализацией пенальти, назначенного уже за куда более очевидное попадание мяча в руку Граймля в центре штрафной, у Шахаба возникли проблемы в виде кризиса изобретательности при выборе направления удара. Как итог, даже принести очки в копилку страны из данного турнира команда Скрипника оказалась не способна.

Таким образом, футбольную осень на групповом этапе Лиги Европы УЕФА начнет венский Рапид, а луганская Заря пополнит состав участников Лиги конференций УЕФА в ее первой розыгрыше в истории.Заря —2:3 (первый матч — 0:3)Гладкий, 40, Шахаб, 86 (пен.) — Грюлль, 10, Граймль, 15, Фунтас, 68.На 89-й минуте Захеди Шахаб (Заря) не забил пенальти (вратарь).Шевченко (Мацапура, 48) — Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жуниньо (Фаворов, 83) — Назарина (Граховац, 54) — Громов, Кочергин, Булеца (Кабаев, 64) — Гладкий (Кристиан, 83), Аллахьяр (Шахаб, 63).Гартлер — Стойкович, Граймль, Хофманн (Виммер, 67), Улльманн — Аразе (Шик, 30), Любичич (Петрович, 66), Граховац (Шустер, 66), Грюлль — Фунтас, Кара (Кнасмюлльнер, 76).Предупреждения: Аллахьяр, Кочергин, Вернидуб, Фаворов, Кабаев — Аразе, Граховац, Стойкович.