Состоялись матчи первого тура Лиги Европы.
В этом квартете Црвена Звезда дожала Брагу в конце встречи, а Мидтьюлланд и Лудогорец расписали мир.
Мидтьюлланд — Лудогорец 1:1
Голы: Исаксен, 3 — Десподов, 32
Мидтьюлланд: Олафссон — Дальсгор, Жуниньо, Святченко — Андерссон, Эвандер, Онидика, Паулиньо Силва (Колс, 85) — Исаксен (Линд, 75), Жуниор Брумадо (Мабиль, 75), Систо (Шарлес, 85)
Лудогорец: Кахлина — Сисиньо, Жозуэ Са, Пластун, Недялков (Пинас, 54) — Гонсалвес, Баджи, Сантана (Янков, 75) — Текпетей (Вердон, 75), Ману (Сотириу, 54), Десподов (Чибота, 60)
Предупреждения: Онидика — Баджи, Сантана, Сисиньо
Црвена Звезда — Брага 2:1
Голы: Родич, 74, Катаи, 85 (с пенальти) — Галено, 76
Црвена Звезда: Борян — Родич, Драгович, Дегенек, Гобелич — Иванич, Саного (Панков, 87), Катаи (Срнич, 87), Канга, Бен-Набуан (Дьони, 39) — Живкович (Крстичич, 65)
Брага: Матеус — Диогу Лейте, Оливейра (Сикейра, 87), Тормена — Галено, Эль-Мусрати, Минейро (Орта, 78), Пьязон (Мартинш, 78), Фабиано (Коуто, 87) — Рикарду Орта, Абель Руис (Гонсалес, 70)
Предупреждения: Крстичич — Минейро, Эль-Мусрати