Лига Европы

Завершились два поединка Лиги Европы.

В рамках поединка второго тура группового этапа Лиги Европы Лион принимал на своем поле Брондбю и добился победы со счетом 3:0.

В середине второй половины игры Экамби открыл счет, а уже вскоре оформил дубль. Гол Ауара в конце встречи поставил точку в матче.

Лион — Брондбю 3:0

Голы: Экамби, 64, 71, Ауар, 86

Лион: Антони Лопеш — Дюбуа (Гюсто, 83), Да Сильва, Диоманде, Эмерсон — Шакири (Шерки, 65), Тиаго Мендес, Ауар, Какре (Кадевере, 83) — Лукас Пакета (Кеита, 83), Токо-Экамби.

Брондбю: Хермансен — Бруус, Макше, Рустед, Хеггхейм (Тшиембе, 63) — Гаммельбю (Менса, 62), Греве (Слиман, 63), Радошевич (Боркяйе, 84) - Френдруп, Павлович, Хедлунд (Каппис, 73).

Предупреждения: Эмерсон, Какре

Спарта Прага, в свою очередь, принимала Рейнджерс и минимально обыграла соперника благодаря голу Ханко.

Спарта П — Рейнджерс 1:0

Гол: Ханко, 29

Спарта Прага: Ницэ — Визнер, Челюстка, Панак, Ганцко — Павелка, Хараслин (Моберг-Карлссон, 75), Пешек — Сачек, Минчев (Дрхал, 69), Гложек (Дочкал, 90).

Рейнджерс: Макгрегор — Тавернье, Балогун, Басси, Баришич — Дэвис, Камара, Бакуна (Хаджи, 38) — Арибо (Ландстрем, 77), Руф (Морелос, 66), Сакала.

Предупреждения: Визнер, Хараслин — Камара, Сакала

Удаление: Камара, 74