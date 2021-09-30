Завершились два поединка Лиги Европы.
Лион - Брондбю, getty images
30 сентября 2021, 22:33
В рамках поединка второго тура группового этапа Лиги Европы Лион принимал на своем поле Брондбю и добился победы со счетом 3:0.
В середине второй половины игры Экамби открыл счет, а уже вскоре оформил дубль. Гол Ауара в конце встречи поставил точку в матче.
Лион — Брондбю 3:0
Голы: Экамби, 64, 71, Ауар, 86
Лион: Антони Лопеш — Дюбуа (Гюсто, 83), Да Сильва, Диоманде, Эмерсон — Шакири (Шерки, 65), Тиаго Мендес, Ауар, Какре (Кадевере, 83) — Лукас Пакета (Кеита, 83), Токо-Экамби.
Брондбю: Хермансен — Бруус, Макше, Рустед, Хеггхейм (Тшиембе, 63) — Гаммельбю (Менса, 62), Греве (Слиман, 63), Радошевич (Боркяйе, 84) - Френдруп, Павлович, Хедлунд (Каппис, 73).
Предупреждения: Эмерсон, Какре
Спарта Прага, в свою очередь, принимала Рейнджерс и минимально обыграла соперника благодаря голу Ханко.
Спарта П — Рейнджерс 1:0
Гол: Ханко, 29
Спарта Прага: Ницэ — Визнер, Челюстка, Панак, Ганцко — Павелка, Хараслин (Моберг-Карлссон, 75), Пешек — Сачек, Минчев (Дрхал, 69), Гложек (Дочкал, 90).
Рейнджерс: Макгрегор — Тавернье, Балогун, Басси, Баришич — Дэвис, Камара, Бакуна (Хаджи, 38) — Арибо (Ландстрем, 77), Руф (Морелос, 66), Сакала.
Предупреждения: Визнер, Хараслин — Камара, Сакала
Удаление: Камара, 74