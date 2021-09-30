Лига Европы

Завершились два поединка Лиги Европы.

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы Вест Хэм на своем поле принимал Рапид и добился победы со счетом 2:0.

Первый гол во встрече забил Деклан Райс в середине первой половины игры после передачи Майкла Антонио, а уже под занавес матча Бенрахма установил итоговый счет.

Вест Хэм - Рапид 2:0

Голы: Райс, 29, Бенрахма, 90+4

Вест Хэм: Ареоля — Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл — Нобл (Соучек, 62), Влашич (Лансини, 62), Райс, Антонио (Боуэн, 62), Ярмоленко (Форнальс, 76) — Бенрахма.

Рапид В: Гартлер — Айву, Виммер, Граймль (Стойкович, 62), Улльманн (Ауэр, 74), Кнасмюлльнер — Граховац, Петрович (Любичич, 81), Фунтас (Китагава, 62) — Аразе, Кара (Грюлль, 62).

Предупреждения: Диоп — Граховац, Греймл

Динамо З же гостило у Генка и добилась победы с внушительным преимуществом, отправив в ворота соперника три мяча.

Генк — Динамо З 0:3

Голы: Иванушеч, 10, Петкович, 45+3, 67

Генк: Вандевордт — Муньос, Лукуми, Куэста, Артеага — Хейнен, Тома (Пресиадо, 70), Торстведт (Бонгонда, 64) — Онуачу (Угбо, 76), Ито (Эйтинг, 70), Пэйнтсил (Ндайишимийе, 64).

Динамо З: Ливакович — Ристовски, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Иванушец (Батурина, 83) — Франьич (Леовац, 70), Адеми (Гояк, 64), Мишич, Чоп (Менало, 70) — Петкович (Андрич, 83), Оршич.

Предупреждения: Хейнен, Торстведт