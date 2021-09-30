Лига Европы

Завершились два поединка Лиги Европы.

Ференцварош в рамках поединка второго тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле Бетис и потерпел поражение со счетом 1:3.

Фекир открыл счет в начале матча, но венгры восстановили паритет под занавес первой половины игры. Тем не менее, сохранить ничью Ференцварош так и не смог, пропустив еще дважды.

Ференцварош - Бетис 1:3

Голы: Узуни, 44 — Фекир, 17, Уинго, 76 (в свои ворота), Тельо, 90+5

Ференцварош: Дибус — Уинго, Блажич, Ботка (Зубков, 82), Ммаэ — Чивич, Вечеи, Сакариассен (Нген, 61), Лаидуни (Лончар, 89) — Узуни, Ммаэ.

Бетис: Руй Силва — Монтойя, Бартра, Песселья, Морено — Гуардадо, Хоакин (Тельо, 57), Акуоку (Родригес, 57), Родри (Гонсалес, 81) — Фекир — Иглесиас (Виллиан Жозе, 57).

Предупреждения: Акуоку, Монтой

Байер, в свою очередь пожаловал в гости к Селтику и победил с разгромным счетом 4:0, не оставив сопернику никаких шансов.

Селтик — Байер 0:4

Голы: Хинкапи, 25, Вирц, 35, Аларио, 58, Адли, 90+2

Селтик: Харт — Ралстон, Старфельт, Картер-Викерс, Монтгомери — Макгрегор (Маккарти, 66), Рогич (Битон, 66), Тернбулл (Якумакис, 74) — Жота, Фурухаси (Айети, 74), Абада.

Байер: Градецки — Фримпонг, Та, Инкапиэ, Баккер — Арангис (Амири, 65), Демирбай, Виртц (Адли, 74) — Аларио (Шик, 74), Диаби (Бельараби, 65), Паулиньо (Рецос, 79).

Предупреждения: Рогич, Картер-Викерс — Баккер