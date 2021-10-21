Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию результаты поединков сегодняшнего игрового дня.

Завершились первые матчи сегодняшнего игрового дня в Лиге Европы, в большей части из которых были зафиксированы ничейные результаты.

В группе D Фенербахче и Антверпен сыграли в результативную ничью – 2:2.

Фенербахче – Антверпен 2:2

Голы: Валенсия, 20, 45 (пен.) – Саматта, 2, Геркенс, 62.

Фенербахче: Байындыр, Тиссеран, Салаи (Новак, 87), Ким Мин Чжэ, Осейи-Сэмюэл, Кадиоглу (Сангаре, 67), Озил (Пелкас, 66), Соса (Зайц, 67), Луис Густаво, Валенсия, Бериша (Росси, 66).

Антверпен: Бюте, де Лат, Диниш Алмейда, Вайнс, Верстрате, Геркенс, Юсуф (Двомо, 63), Батай, Саматта, Фишер (Баликвиша, 46), Фрай (Бенсон, 70).

Предупреждения: Кадиоглу (40), Салаи (58), Зайц (74) – Фишер (44), де Лат (54), Геркенс (81).

В поединке группе E Лацио и Марсель расписали нулевую ничью.

Лацио – Марсель 0:0

Лацио: Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Катальди (Лейва, 77), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 56), Башич (Луис Альберто, 57), Ладзари, Дзакканьи (Моро, 77), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Педро, 56).

Марсель: Лопес, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Лирола (Дьенг, 61), Камара, Пайе, Ундер, Гендузи (Гуйе, 73), Ронжье (Балерди, 85), Милик (Жерсон, 73).

Предупреждения: Пайе (52), Камара (73), Ронжье (81).

В группе F Мидтьюлланд разошелся миром с Црвеной Звездой, а Брага минимально обыграла на выезде Лудогорец.

Мидтьюлланд – Црвена Звезда 1:1

Голы: Дюр, 78 – Иванич, 58.

Лудогорец – Брага 0:1

Гол: Рикарду Орта, 7.

Матч группы G между Бетисом и Байером завершился ничьей со счетом 1:1.

Бетис – Байер 1:1

Голы: Иглесиас, 75 (пен.) – Андрих, 82

Бетис: Браво, Монтойя, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда (Морено, 46), Хоакин (Лайнес, 46), Вильям Карвалью, Родригес, Фекир (Каналес, 64), Иглесиас (Виллиан Жозе, 85), Руибаль (Хуанми, 71).

Байер: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Баккер, 76), Демирбай, Андрих, Адли (Виртц, 69), Бельараби (Паулиньо, 76), Аларио (Шик, 69), Диаби (Паласиос, 90).

Предупреждения: Миранда (10), Песселья (71) – Аларио (50), Тапсоба (62), Инкапиэ (71), Диаби (86).

В группе H Рапид на своем поле добыл победу над загребским Динамо со счетом 2:1.

Рапид – Динамо Загреб 2:1

Голы: Грюлль, 9, Хофманн, 34 – Оршич, 24.