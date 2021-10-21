Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию результаты поединков Лиги Европы.

В матче третьего тура Лиги Европы в группе H Вест Хэм обыграл на своем поле бельгийский Генк со счетом 3:0. Нападающий Андрей Ярмоленко провел на поле весь поединок, но не отличился результативными действиями.

Вест Хэм – Генк 3:0

Голы: Доусон, 45, Диоп, 57, Боуэн, 58.

Вест Хэм: Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл (Фредерикс, 67), Лансини (Честерс, 89), Влашич (Форнальс, 83), Соучек, Райс (Нобл, 67), Ярмоленко, Боуэн (Бенрахма, 83).

Генк: Вандевордт, Пресиадо, Лукуми, Куэста (Садик, 46), Артеага, Грошовски, Хейнен, Торстведт (Тома, 83), Онуачу (Угбо, 73), Бонгонда (Ндайишимийе, 73), Ито (Ойен, 83).

В другом матче группы венский Рапид на своем поле добыл победу над загребским Динамо со счетом 2:1.

Рапид – Динамо Загреб 2:1

Голы: Грюлль, 9, Хофманн, 34 – Оршич, 24.