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Вест Хэм – Генк, Getty Images
21 октября 2021, 23:58
В матче третьего тура Лиги Европы в группе H Вест Хэм обыграл на своем поле бельгийский Генк со счетом 3:0. Нападающий Андрей Ярмоленко провел на поле весь поединок, но не отличился результативными действиями.
Вест Хэм – Генк 3:0
Голы: Доусон, 45, Диоп, 57, Боуэн, 58.
Вест Хэм: Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл (Фредерикс, 67), Лансини (Честерс, 89), Влашич (Форнальс, 83), Соучек, Райс (Нобл, 67), Ярмоленко, Боуэн (Бенрахма, 83).
Генк: Вандевордт, Пресиадо, Лукуми, Куэста (Садик, 46), Артеага, Грошовски, Хейнен, Торстведт (Тома, 83), Онуачу (Угбо, 73), Бонгонда (Ндайишимийе, 73), Ито (Ойен, 83).
В другом матче группы венский Рапид на своем поле добыл победу над загребским Динамо со счетом 2:1.
Рапид – Динамо Загреб 2:1
Голы: Грюлль, 9, Хофманн, 34 – Оршич, 24.