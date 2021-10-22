Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.
Наполи — Легия, getty images
22 октября 2021, 06:24
В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы итальянский Наполи встретится с польской Легией.
Неаполитанцы отправили в ворота соперника три безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для победы в данном противостояния.
Обзор матча:
Наполи – Легия 3:0
Голы: Инсинье, 72, Осимхен, 80, Политано, 90.
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас (Политано, 72), Кулибали, Жезус, Демме, Замбо-Ангисса (Фабиан Руис, 57), Элмаз, Мертенс (Петанья, 72), Инсинье (Ррахмани, 81), Лосано (Осимхен, 57).
Легия: Мишта, Йоханссон, Енджейчик, Ветеска, Навроцки, Младенович, Жозуэ, Андре Мартинш (Харатин, 77), Лукиньяс (Кастрати, 71), Рафаэл Лопеш (Слиш, 59), Мучи (Эмрели, 71).
Предупреждения: Жезус (13), Манолас (44), Йоханссон (73).