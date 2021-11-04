Лига Европы

У футболиста небольшое повреждение.

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко не попал в заявку своей команды на матч четвертого тура Лиги Европы против Генка.

По словами главного тренера "молотобойцев" Дэвида Мойеса, у Ярмоленко небольшое повреждение.

"Небольшие травмы Ярмоленко и Влашича заставили нас изменить план. Тем не менее, у нас хорошие футболисты, мы будем играть боевым составом. Те, кто призван заменить ребят — отлично выглядят на тренировках", — приводит слова наставника официальный сайт Вест Хэма.

В текущем сезоне Ярмоленко принял участие в семи поединках Вест Хэма во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.