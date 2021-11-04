Завершились восемь поединков четвертого тура группового этапа Лиги Европы. 

Генк — Вест Хэм 2:2
Голы: Пэинтсил, 5, Соучек, 88 (аг) — Бенрахма, 59, 82

Галатасарай — Локомотив 1:1
Голы: Фегули, 43 — Камано, 73

Олимпиакос — Айнтрахт 1:2
Голы: Эль-Араби, 12 — Камада, 16, Хауге, 90+2

Монако — ПСВ 0:0

Реал Сосьедад — Штурм 1:1
Голы: Серлот, 53 - Янтшер, 38

Лион Спарта Прага 3:0
Голы: Слимани, 61, 64, Экамби, 90+2

Брондбю — Рейнджерс 1:1
Голы: Балогун, 45 (аг) — Хаджи, 77

Легия — Наполи 1:4
Голы: Эмрели, 10 - Зелиньски, 51 (пен.), Мертенс, 75 (пен.), Лосано, 79, Унас, 90

Напомним, что следить за положением дел в турнирных таблицах Лиги Европы вы можете на Football.ua.