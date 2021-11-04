Вашему вниманию результаты восьми поединков второго по значимости еврокубка.
Фото: Вест Хэм
04 ноября 2021, 21:39
Завершились восемь поединков четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Генк — Вест Хэм 2:2
Голы: Пэинтсил, 5, Соучек, 88 (аг) — Бенрахма, 59, 82
Галатасарай — Локомотив 1:1
Голы: Фегули, 43 — Камано, 73
Олимпиакос — Айнтрахт 1:2
Голы: Эль-Араби, 12 — Камада, 16, Хауге, 90+2
Монако — ПСВ 0:0
Реал Сосьедад — Штурм 1:1
Голы: Серлот, 53 - Янтшер, 38
Лион — Спарта Прага 3:0
Голы: Слимани, 61, 64, Экамби, 90+2
Брондбю — Рейнджерс 1:1
Голы: Балогун, 45 (аг) — Хаджи, 77
Легия — Наполи 1:4
Голы: Эмрели, 10 - Зелиньски, 51 (пен.), Мертенс, 75 (пен.), Лосано, 79, Унас, 90
Напомним, что следить за положением дел в турнирных таблицах Лиги Европы вы можете на Football.ua.