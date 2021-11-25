Завершились два поединка Лиги Европы.
Рапид В - Вест Хэм, getty images
25 ноября 2021, 21:40
Вест Хэм в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы пожаловал в гости к Рапиду из Вены и добился победы со счетом 2:0.
Андрей Ярмоленко отметился голом и заработал одиннадцатиметровый удар.
Рапид В — Вест Хэм 0:2
Голы: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (пенальти).
Рапид В: Гартлер — Стойкович, Хофманн, Айву, Морманн, Кнасмюлльнер (Грюлль, 59) — Петрович, Любичич (Граховац, 90), Фунтас (Штрунц, 90), Китагава (Кара, 59) — Аразе (Балло, 75).
Вест Хэм: Ареоля — Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку (Фредерикс, 78) — Нобл, Лансини (Форнальс, 65), Влашич (Перкинс, 78), Соучек (Крал, 65), Ярмоленко — Боуэн (Бенрахма, 65).
Динамо З, в свою очередь, принимало на своем поле Генк. Команды обменялись голами в первой половине игры.
Во втором же тайме соперники так и не отметились забитыми мячами, что позволило Динамо З сохранить второе место в квартете.
Динамо З — Генк 1:1
Голы: Менало, 35 — Угбо, 45+1