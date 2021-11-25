Лига Европы

Завершились два поединка Лиги Европы.

Вест Хэм в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы пожаловал в гости к Рапиду из Вены и добился победы со счетом 2:0.

Андрей Ярмоленко отметился голом и заработал одиннадцатиметровый удар.

Рапид В — Вест Хэм 0:2

Голы: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (пенальти).

Рапид В: Гартлер — Стойкович, Хофманн, Айву, Морманн, Кнасмюлльнер (Грюлль, 59) — Петрович, Любичич (Граховац, 90), Фунтас (Штрунц, 90), Китагава (Кара, 59) — Аразе (Балло, 75).

Вест Хэм: Ареоля — Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку (Фредерикс, 78) — Нобл, Лансини (Форнальс, 65), Влашич (Перкинс, 78), Соучек (Крал, 65), Ярмоленко — Боуэн (Бенрахма, 65).

Динамо З, в свою очередь, принимало на своем поле Генк. Команды обменялись голами в первой половине игры.

Во втором же тайме соперники так и не отметились забитыми мячами, что позволило Динамо З сохранить второе место в квартете.

Динамо З — Генк 1:1

Голы: Менало, 35 — Угбо, 45+1