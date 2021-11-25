Лига Европы

Завершились два поединка Лиги Европы.

Лион в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы отправился в гости к Брондбю и добился победы со счетом 3:1.

Французская команда пропустила в начале второго тайма, но затем отправила в ворота соперника три мяча.

Брондбю — Лион 1:3

Голы: Уре, 51 — Шерки, 57, 66, Слимани, 76

Рейнджерс, в свою очередь, принимал на своем поле Спарту из Праги и выиграл с комфортным преимуществом в два мяча.

Рейнджерс — Спарта П 2:0

Голы: Морелос, 15, 49

По итогам игрового дня Лион укрепился на первой позиции, а Рейнджерс гарантировал себе второе место.