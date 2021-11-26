Лига Европы

Завершился поединка Лиги Европы.

Лестер в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле Легию и выиграл со счетом 3:1.

"Лисы" открыли счет на одиннадцатой минуте встречи усилиями Дака, чуть позже Мэддисон сделал счет 2:0, но гости ответили точным ударом Младеновича.

Однако гол Ндиди на тридцать третьей минуте снял все вопросы и стал последним в игре.

Лестер — Легия 3:1

Голы: Дака, 11, Мэддисон, 21, Ндиди, 33 — Младенович, 26

Лестер: Шмейхель — Кастань, Амарти, Сеюнджю, Томас — Ндиди, Мэддисон (Перес, 63), Сумаре (Дьюзбери-Холл, 62), Барнс — Дака (Ихеаначо, 85), Лукман (Олбрайтон, 84).

Легия: Мишта — Юри Рибейру, Енджейчик, Йоханссон (Головня, 46), Ветеска — Младенович (Скибицки, 71), Андре Мартинш (Челхака, 71), Слиш, Лукиньяс (Пекхарт, 78) — Эмрели (Влодарчик, 78), Мучи.

Предупреждения: Томас, Олбрайтон — Младенович, Ветеска, Енджейчик,