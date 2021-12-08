Лига Европы

Футболисты не полетели с командой из-за болезни.

Английский Лестер отправился на матч Лиги Европы против итальянского Наполи.

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс сообщил, что сем футболистов не смогут принять участие в предстоящем поединке.

Как сообщил журналист Бен Диннери, в их число вошли Келечи Ихеаначо, Адемола Лукман и Айосе Перес.

Некоторые футболисты сдали положительный тест на COVID-19. Кто-то не полетел с командой на игру из-за обычной болезни.

Отметим, что Лестер в своей группе занимает первое место перед заключительным туром. Наполи идет на третьей позиции.

Матч Наполи — Лестер состоится 9 декабря в Неаполе и начнется в 19:45 по киевскому времени.

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