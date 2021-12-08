Футболисты не полетели с командой из-за болезни.
Люк Томас и Брендан Роджерс, Getty Images
08 декабря 2021, 20:33
Английский Лестер отправился на матч Лиги Европы против итальянского Наполи.
Главный тренер "лис" Брендан Роджерс сообщил, что сем футболистов не смогут принять участие в предстоящем поединке.
Как сообщил журналист Бен Диннери, в их число вошли Келечи Ихеаначо, Адемола Лукман и Айосе Перес.
Некоторые футболисты сдали положительный тест на COVID-19. Кто-то не полетел с командой на игру из-за обычной болезни.
Отметим, что Лестер в своей группе занимает первое место перед заключительным туром. Наполи идет на третьей позиции.
Матч Наполи — Лестер состоится 9 декабря в Неаполе и начнется в 19:45 по киевскому времени.
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