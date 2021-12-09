Лига Европы

Завершились два матча Лиги Европы.

Завершились матчи группы А в Лиге Европы.

В первом поединке Лион, который досрочно вышел из группы сыграл вничью с Рейнджерс. На гол Райта подопечные Петера Боса ответили голевой атакой, которая завершилась автоголом Басси.

Рейнджерс удержал нужный для себя результат и прошел в плей-офф Лиги Европы.

Лион — Рейнджерс 1:1

Голы: Басси, 48 (автогол) — Райт, 41.

Лион: Поллерсбек — Энрике, Лукеба, Да Сильва, Фогель (Дюбуа, 62) — Какре, Кеита, Шакири (Ауар, 62), Токо-Экамби (Кедевре, 44), Шерки — Дембеле

Рейнджерс: Маклафлин — Баришич, Басси, Голдсон, Паттерсон — Камара (Дэвис, 46), Ландстрем, Хаджи (Бакуна, 61), Кент, Райт (Арфилд, 61) — Руф

Предупреждение: Паттерсон

Спарта - Брондбю 2:0

Голы: Ханко, 43, Гложек, 49

Предупреждения: Соучек, Пулкраб, Визнер, Слимане, Риверос, Макссе,

Удаления: Визнер, 57 — Слимане, 75.