Лига Европы

Завершились матчи группового этапа Лиги Европы.

Завершились матчи шестого тура Лиги Европы в группе H.

В первом поединке Вест Хэм не сумел одолеть Динамо Загреб с Андреем Ярмоленко в составе.

Вест Хэм - Динамо З 0:1

Гол: Оршич, 4

Вест Хэм: Ареоля — Лонджело, Алесе, Баптист, Эшби — Нобл, Крал, Влашич, Форнальс (Бенрахма, 46), Ярмоленко (Поттс, 87) — Перкинс (Форсон, 87)

Динамо З: Ливакович — Перич, Шутало, Теофиль-Катрин — Штефуль (Дилавер, 80), Иванушец, Адеми (Булат, 71), Гояк, Ристовски — Оршич (Мишич, 64), Андрич (Юрич, 64)

Предупреждения: Иванушеч, Ристовски, Мишич

В параллельном поединке Генк уступил Рапиду из Вены и без боя отдал вторую строчку загребскому Динамо. Единственный гол в матче записал на свой счет Любичич в середине первого тайма.

Генк - Рапид В 0:1

Гол: Любичич, 29

Предупреждения: Морманн, Ульманн, Штрунц, Онуачу.