Лига Европы

Завершились матчи группового этапа Лиги Европы.

Завершились матчи группового этапа Лиги Европы в квартете G.

В первом поединке Селтик результативно переиграл Бетис, устроив с огурцами настоящий триллер в концовке. На гол Хендерсона на 72-й минуте гости нашли ответ уже спустя две минуты — Иглесиас сравнял счет, однако спустя еще 4 минуты право пробить пенальти уже заработали "кельты". Тернбулл безукоризненно реализовал 11-метровый удар.

Селтик - Бетис 3:2

Голы: Уэлш, 3, Хендерсон, 72, Тернбулл, 78 — Бэйн, 69, Иглесиас, 74

Предупреждения: Рубиаль, Песселья.

В параллельной встрече Байер в гостях уступил Ференцварошу Александра Зубкова. Единственный гол в матче на счету Лаидуни, а голевой передачей отметился как раз-таки футболист сборной Украины.

Ференцварош - Байер 1:0

Гол: Лаидуни, 82

Ференцварош: Дибус — Ковачевич, Ммаэ (Нген, 46), Блажич — Зубков (Чабрая, 88), Лаидуни, Лончар (Вечеи, 81), Сакариассен (Сомалиа, 71), Ботка — Нген, Узуни

Байер: Лунев — Синкгравен, Тапсоба (Та, 46), Коссуну, Рецос — Паласиос (Андрих, 64), Арангис (Фримпонг, 71), Амири, Паулиньо, Белараби (Диаби, 71) — Аларио (Адли, 81)

Предупреждения: Белараби, Лаидуни, Рецос, Коссуну, Блажич.