Определились последние участники плей-офф второго по значимости еврокубка.
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10 декабря 2021, 01:05
В Лиге Европы завершились все матчи группового этапа второго по значимости европейского турнира.
Напомним, жеребьевка 1/16 финала состоится 13 декабря в швейцарском Ньоне, а первые матчи будут сыграны 17 февраля 2022 года.
Вышли в 1/8 Лиги Европы с первого места:
- Лион (Франция)
- Монако (Франция)
- Спартак Москва (Россия)
- Айнтрахт Франкфурт (Германия)
- Галатасарай (Турция)
- Црвена Звезда (Сербия)
- Байер Леверкузен (Германия)
- Вест Хэм (Англия)
Вышли со второго места в 1/16 Лиги Европы:
- Рейнджерс (Шотландия)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Наполи (Италия)
- Олимпиакос (Греция)
- Лацио (Италия)
- Брага (Португалия)
- Бетис (Испания)
- Динамо Загреб (Хорватия)
Заняли третьи места в Лиге чемпионов
- РБ Лейпциг (Германия)
- Порту (Португалия)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
- Шериф (Молдова)
- Барселона (Испания)
- Аталанта (Италия)
- Севилья (Испания)
- Зенит (Россия)
Остались без еврокубковой весны:
- Брондбю (Дания)
- Штурм (Австрия)
- Легия (Польша)
- Антверпен (Бельгия)
- Локомотив М (Россия)
- Лудогорец (Болгария)
- Ференцварош (Венгрия)
- Генк (Бельгия)