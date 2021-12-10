В Лиге Европы завершились все матчи группового этапа второго по значимости европейского турнира.

Напомним, жеребьевка 1/16 финала состоится 13 декабря в швейцарском Ньоне, а первые матчи будут сыграны 17 февраля 2022 года.

Вышли в 1/8 Лиги Европы с первого места: 

- Лион (Франция)

- Монако (Франция) 

- Спартак Москва (Россия) 

- Айнтрахт Франкфурт (Германия)

- Галатасарай (Турция) 

- Црвена Звезда (Сербия) 

- Байер Леверкузен (Германия) 

- Вест Хэм (Англия)

Вышли со второго места в 1/16 Лиги Европы:

- Рейнджерс (Шотландия)

- Реал Сосьедад (Испания)

- Наполи (Италия)

- Олимпиакос (Греция)

- Лацио (Италия)

- Брага (Португалия)

- Бетис (Испания)

- Динамо Загреб (Хорватия)

Заняли третьи места в Лиге чемпионов

- РБ Лейпциг (Германия)

- Порту (Португалия) 

- Боруссия Дортмунд (Германия)

- Шериф (Молдова)

- Барселона (Испания)

- Аталанта (Италия)

- Севилья (Испания)

- Зенит (Россия)

Остались без еврокубковой весны: 

- Брондбю (Дания)

- Штурм (Австрия)

- Легия (Польша)

- Антверпен (Бельгия)

- Локомотив М (Россия)

- Лудогорец (Болгария)

- Ференцварош (Венгрия)

- Генк (Бельгия)