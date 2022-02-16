Лига Европы

Специалист высказался о первом матче против Наполи.

Главный тренер каталонской Барселоны Хави прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала Лиги Европы против Наполи.

"Мы не фавориты в этом матче. Мы всего лишь претенденты на выход в 1/8 финала. У нас сильный и непростой соперник. Наполи играет компактно. У них очень опытный тренер. Они хорошо играют с мячом, здорово применяют высокий прессинг.

Они попытаются доставить нам проблемы. Они хотят мяч. Помимо этого, Наполи хорошо отходит назад и грамотно обороняется у своих ворот. К тому же у них топовые игроки.

Это хорошая возможность для нас. Основная задача клуба — пробиться в Лигу чемпионов. Мы можем сделать это через чемпионат или выиграв Лигу Европы.

Это еврокубковый турнир, и нам нужны наши болельщики. Ждем хорошую атмосферу. Нам не слишком повезло с жеребьевкой, но наша цель пройти как можно дальше", — сказал Хави.

Напомним, матч Барселона — Наполи состоится 17 февраля на Камп Ноу. Начнется игра в 19:45 по киевскому времени.

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