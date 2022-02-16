Лига Европы

Наставник неаполитанцев высказался об игре против Барселоны.

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против Барселоны пообщался с прессой.

"Мы должны всегда стараться быть собой. У нас есть сильные стороны и качества, необходимые для того, чтобы показывать качественную игру. Мы выходим на поле, чтобы побеждать.

Если мы хотим выиграть турнир и подарить трофей городу, то должны быть готовы к любому сопернику. Не мы решаем, с кем и когда играть.

Мы покажем свою игру и не собираемся использовать какую-то особую тактику из-за того, что играем с Барселоной. Постараемся сыграть так, как умеем. Понимаем, что временами придется обороняться, но будут и моменты, когда мы будем пытаться пользоваться свободными зонами", — сказал Спаллетти.

Напомним, матч Барселона — Наполи состоится 17 февраля на Камп Ноу. Начнется игра в 19:45 по киевскому времени.

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