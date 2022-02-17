Лига Европы

Хавбек Барселоны высказался о предстоящем матче против Наполи в плей-офф Лиги Европы.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы каталонская Барселона встретится с Наполи.

Полузащитник "сине-гранатовых" Педри поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы подходим к Лиге Европы с большим желанием соревноваться и выиграть ее.

Я призываю болельщиков прийти посмотреть матч против Наполи, потому что мы собираемся выложиться на поле по максимуму", — приводит слова Педри официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Барселона — Наполи состоится 17 февраля на Камп Ноу в 19:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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