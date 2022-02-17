Лига Европы

Шотландцы отправили в ворота соперника четыре мяча.

Боруссия Дортмунд в рамках поединка 1/16 финала Лиги Европы принимала на своем поле Рейнджерс и уступила со счетом 2:4.

Дортмунды пропустили два мяча под конец первой половины игры, но смогли отквитать один мяч усилиями Белленгема.

Впрочем, шотландцы после этого забили еще дважды, а гол Геррейру лишь оставил шансы для немцев в ответной игре.

Боруссия Д — Рейнджерс 2:4

Голы: Беллингем, 51, Геррейру, 82 — Таверньер, 38, Морелос, 41, Лундстрем, 49, Загаду, 54 (в свои ворота)

Боруссия Д: Кобель — Аканджи (Шульц, 55), Хуммельс, Загаду, Геррейру — Витцель (Рейна, 46), Брандт (Мукоко, 46), Дауд, Беллингем, Ройс (Рейнир, 82) — Мален (Тиггес, 68).

Рейнджерс: Макгрегор — Таверньер, Голдсон, Басси, Баришич — Джек (Камара, 86), Арфилд (Сэндс, 66), Лундстрем — Арибо (Рэмзи, 86), Морелос, Кент.

Предупреждения: Загаду — Макгрегор