Лига Европы

Наставник Аталанты высказался накануне поединка плей-офф Лиги Европы.

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Аталанта встретится в гостях с Олимпиакосом. Напомним, первый матч в этой паре завершился победой одноклубников Малиновского со счетом 2:1.

Главный тренер "богини" Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче, затронув тему отмены правила выездного гола.

"Все меняется и это нормально. Раньше мы бы вылетели из турнира, если бы проиграли в основное время 1:0. Я считаю, что отменить преимущество выездного гола — справедливо в отношении всех команд. Конечно, теперь стало сложнее, но справедливее.

Лига чемпионов дала нам большой опыт, теперь наша команда более мастеровитая. Если бы я сказал, что мне безразлично, победим мы в Лиге Европы или нет — я бы соврал. Любой тренер хочет выигрывать трофеи.

У нас недоступны на матч Сапата, Иличич, Муриэль и Миранчук. Новые владельцы клуба мне сказали, что все эти проблемы с составом решатся в летнее трансферное окно. У нас был очень эмоциональный диалог.

Одна эпоха сменила другую, но я верю, что команда станет только сильнее. Также я надеюсь, что смогу достичь хороших результатов в последующие сезоны", — приводит слова специалиста Джанлука Ди Марцио.

Отметим, что поединок Олимпиакос — Аталанта состоится в четверг, 24 февраля в 19:45 по киевскому времени.

Следить за ключевыми событиями в матче предлагаем с помощью текстовой онлайн-трансляции поединка.