Лига Европы

Представник агресора не буде продовжувати боротьбу за титул.

Поєдинок 1/8 Ліги Європи між РБ Лейпциг та моськовским Спартаком може не відбутись через напад на Україну з боку РФ.

Офіцийного підтвердження цієї інформації ще немає, однак УЕФА готує всі необходні документи задля реалізації цієї санкції, повідомляє BILD.

Глава футбола концерну Red Bull вже встиг прокомментувати цю інформацію, всеобічно підтримавши подібного роду рішення.

Таким чином, німецький клуб достроково можна вважати першим учасником четвертьфіналу другого за рангом єврокубку.

Нагадаємо, перші поєдинки 1/8 фінала ЛЄ почнуться 10 березня.