Лига Европы

Пропонуємо до вашої уваги відео кращих моментів поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи.

У рамках поєдинку-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи каталонська Барселона вирушила в гості до турецького Галатасарая (результат першого матчу — 0:0).

Дивитися відео голів та найкращих моментів даного протистояння ви можете на Football.ua.

Галатасарай – Барселона. 1:0. Гол Маркана:

Галатасарай – Барселона. 1:1. Гол Педрі:

Галатасарай – Барселона. 1:2. Гол Обамеянга:

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Нагадаємо, що дивитися гру Галатасарая проти Барселони у прямому ефірі ви можете на медіасервісі Megogo. Також на нашому сайті є текстова онлайн-трансляція цієї зустрічі.