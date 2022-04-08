Завершилися два поєдинки 1/4 фіналу другого за престижем єврокубкового турніру.
Вест Гем - Ліон, Getty Images
08 апреля 2022, 00:05
У першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи лондонський Вест Гем приймав на своєму полі французький Ліон.
Наприкінці першого тайму підопічні Девіда Моєса опинилися в непростому становищі через видалення Крессвелла, проте, незважаючи на це, "молотобійцям" вдалося здобути позитивний для себе результат.
Більше того, Вест Гем певний проміжок часу вів у рахунку після того, як на 52 хвилині Джаррод Боуен реалізував свій момент, але вже на 66 хвилині Тангі Ндомбеле врятував для Ліона нічию.
Андрій Ярмоленко у цьому протистоянні участі не брав.
Вест Гем — Ліон 1:1
Голи: Боуен, 52 — Ндомбеле, 66
Видалення: Крессвелл, 45+3
У паралельному поєдинку Брага здобула мінімальну домашню перемогу над Рейнджерс.
Автором єдиного гола у цій зустрічі став Абель Руїс на 40-й хвилині.
Брага — Рейнджерс 1:0
Гол: Руїс, 40