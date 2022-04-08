Лига Европы

Завершилися два поєдинки 1/4 фіналу другого за престижем єврокубкового турніру.

У першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи лондонський Вест Гем приймав на своєму полі французький Ліон.

Наприкінці першого тайму підопічні Девіда Моєса опинилися в непростому становищі через видалення Крессвелла, проте, незважаючи на це, "молотобійцям" вдалося здобути позитивний для себе результат.

Більше того, Вест Гем певний проміжок часу вів у рахунку після того, як на 52 хвилині Джаррод Боуен реалізував свій момент, але вже на 66 хвилині Тангі Ндомбеле врятував для Ліона нічию.

Андрій Ярмоленко у цьому протистоянні участі не брав.

Вест Гем — Ліон 1:1

Голи: Боуен, 52 — Ндомбеле, 66

Видалення: Крессвелл, 45+3

У паралельному поєдинку Брага здобула мінімальну домашню перемогу над Рейнджерс.

Автором єдиного гола у цій зустрічі став Абель Руїс на 40-й хвилині.

Брага — Рейнджерс 1:0

Гол: Руїс, 40