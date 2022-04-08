Лига Европы

Наставник Айнтрахту поділився емоціями після матчу Ліги Європи.

Головний тренер Айнтрахту Олывер Гласнер висловився щодо нічийного результату першого матчу чвертьфіналу Ліги Європи.

Фахівець вважає, що його команда не дала шансу суперникам, окрім забитого голу.

"Пропущений м'яч — єдина атака, яку ми дозволили провести суперникам. Ми повинні цим пишатись. У матчі-відповіді ми повинні поборотись за прохід у півфінал — для цього ми маємо всі шанси.

Команда була вкрай дисциплінована, особливо після видалення — я пишаюсь хлопцями", — наводить слова Гласнера офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що на нашому сайті є відео голів та огляд матчу Айнтрахт — Барселона.