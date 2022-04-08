Наставник Айнтрахту поділився емоціями після матчу Ліги Європи.
олівер гласнер, getty images
08 апреля 2022, 13:05
Головний тренер Айнтрахту Олывер Гласнер висловився щодо нічийного результату першого матчу чвертьфіналу Ліги Європи.
Фахівець вважає, що його команда не дала шансу суперникам, окрім забитого голу.
"Пропущений м'яч — єдина атака, яку ми дозволили провести суперникам. Ми повинні цим пишатись. У матчі-відповіді ми повинні поборотись за прохід у півфінал — для цього ми маємо всі шанси.
Команда була вкрай дисциплінована, особливо після видалення — я пишаюсь хлопцями", — наводить слова Гласнера офіційний сайт УЄФА.
Відзначимо, що на нашому сайті є відео голів та огляд матчу Айнтрахт — Барселона.