Лига Европы

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-офф другого за значимістю європейського кубка.

Сьогодні, 28 квітня, відбудуться перші півфінальні поєдинки поточного розіграшу Ліги Європи УЄФА.

Четвер, 28 квітня, 22:00. Лондон Стедіум, Лондон. Головний арбітр — Сердар Гезюбюк (Нідерланди). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Вест Гем Юнайтед став справжньою сенсацією минулого сезону АПЛ, коли зумів несподівано для багатьох фінішувати у зоні Ліги Європи. Тоді багато хто списував усе на коронавірусний сезон і помітний спад конкурентів, але вже в цій кампанії підопічним Девіда Моєса вдалося пробитися до півфіналу другого за значимістю єврокубку. Це стане першим для лондонців єврокубковим півфіналом за 46 років, на шляху до якого прагматичний Вест Гем пройшов Ліон, зігравши в першому матчі внічию, а потім здобувши розгромну перемогу в гостях з рахунком 3:0.

Цікаво, що Вест Гем зустрінеться з Айнтрахтом удруге в історії у півфіналі клубного єврокубку УЄФА. У 1976 році ці команди оспарювали місце у фіналі Кубка кубків, і туди вдалося пробитися "молотобійцям", хоча за підсумком здобути трофей їм так і не вдалося. Нехай німецький колектив і вибив на минулій стадії Ліги Європи каталонську Барселону, враховуючи нинішню форму "орлів", Вест Гем буде виглядати дещо переважніше. Як мінімум ми очікуємо на цікаве протистояння, результат у якому навряд чи визначиться відразу в першому матчі.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Девіда Моєса. Так, на перемогу Вест Гема пропонується коефіцієнт 1,97, тоді як потенційний успіх Айнтрахта оцінюється показником 4,30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,58.

Орієнтовні склади

Вест Гем: Ареола — Джонсон, Доусон, Райс, Крессвелл — Соучек, Ноубл — Боуен, Лансіні, Форнальс — Антоніо

Айнтрахт: Трапп — Туре, Тута, Хінтереггер — Кнауфф, Соу, Роде, Костіч — Камада, Ліннстрем — Борре

Не зіграють: Діоп, Зума, Огбонна — Н'Діка, Якич, Рамай

Під питанням: ... — Ільзанкер, Ленц

Поточна форма

прогноз 1:1

Четвер, 28 квітня, 22:00. Ред Булл Арена, Лейпциг. Головний арбітр — Бенуа Бастьен (Франція). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Призначення Доменіко Тедеско на посаду головного тренера Лейпцига у грудні минулого року викликало доволі неоднозначну реакцію, але поки що німецький фахівець виправдовує всі покладені на нього очікування. Нехай остання поразка від Уніона у Бундеслізі не вводить вас в оману, оскільки берлінський клуб і сам є претендентом на єврокубки на внутрішній німецькій арені.

У минулому раунді плей-офф Ліги Європи Лейпциг вибив бергамську Аталанту завдяки дублю Крістофера Нкунку, якого Тедеско перекваліфікував на другого центрфорварда. Саме від француза варто очікувати найбільшої небезпеки, хоча у складі "биків" і так достатньо висококласних виконавців, включаючи досвідченого Еміля Форсберга та багатообіцяючого Домініка Собослаї.

Рейнджерс, у свою чергу, також пережив зміну тренерського штабу протягом сезону після відходу Стівена Джеррарда в Астон Віллу, але це не завадило команді стати першим шотландським клубом, якому вдалося пробитися в півфінал сучасної Ліги Європи (після ребрендингу Кубка УЄФА). Так, не можна забувати, що Рейнджерс потрапив до 1/2 фіналу після виснажливого протистояння з Брагою.

Зазнавши мінімальної поразки в першому матчі, шотландці не змогли в основний час скористатися чисельною перевагою над Брагою, але все-таки досягли свого в овертаймах. Можливо, певна відсутність концентрації гравців Рейнджерс у тому матчі-відповіді була пов'язана з майбутньою принциповою зустріччю з Селтіком у півфіналі Кубка Шотландії, в якому, до слова, команда Джовані ван Бронкхорста також здобула перемогу за підсумками додаткового часу і вийшла у фінал.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Доменіко Тедеско. Так, на перемогу Лейпцига пропонується коефіцієнт 1,37, тоді як потенційний успіх Рейнджерс оцінюється показником 9,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,30.

Орієнтовні склади

РБ Лейпциг: Гулачі — Клостерманн, Гвардіол, Хальстенберг — Хенрікс, Лаймер, Форсберг, Анхеліньо — Ольмо — Андре Сілва, Нкунку

Рейнджерс: Макгрегор — Тавернієр, Голдсон, Бассі, Барішич — Лундстрам, Джек — Арфілд, Арібо, Кент — Сакала

Не зіграють: Кампль, Орбан, Сімакан, Хайдара — Морелос, Офобор, Хаджі, Хеландер

Під питанням: Клостерманн — ...

Поточна форма