Лига Европы

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-офф другого за значимістю європейського кубка.

Сьогодні, 5 травня, відбудуться другі півфінальні поєдинки поточного розіграшу Ліги Європи УЄФА, за підсумками яких визначаться фіналісти, що розіграють між собою трофей.

Айнтрахт — Вест Гем

Четвер, 5 травня, 22:00. Дойче Банк Парк, Франкфурт. Головний арбітр — Хесус Хіль Мансано (Іспанія). Перший матч — 2:1. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

У поточному сезоні німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт є досить посередньою командою, яка після 32 турів розташовується на 11 рядку у турнірній таблиці, але це не заважає підопічним Олівера Гласнера більш ніж непогано проявляти себе на європейській арені. Для багатьох великою сенсацією стало те, коли Айнтрахт вибив із Ліги Європи каталонську Барселону, а тепер німецький клуб знаходиться всього за крок від виходу у фінал другого за престижністю єврокубку. Поки що у півфінальному протистоянні зберігається інтрига, але очевидно, що колектив Гласнера повністю зробив ставку на ЛЄ та намагатиметься втримати задовільний для себе результат після першої зустрічі.

Вест Гем Юнайтед, на відміну від свого майбутнього суперника, продовжує боротьбу за єврокубкову зону і на внутрішній арені, де може досягти путівки за підсумками сезону АПЛ не лише до Ліги конференцій, а й до Ліги Європи. У першому матчі на Лондон Стедіум підопічні Девіда Моєса зазнали поразки з відставання в один гол (1:2), хоча, заради справедливості, лондонці виглядали непогано і заслуговували на позитивний для себе результат. Десь "молотобійцям" не вистачило реалізації моментів, а десь дав про себе знати непростий календар і не вистачило фарту. У будь-якому випадку, у Вест Гема є непогані шанси повернутися в гру та видобути путівку до фіналу Ліги Європи, тим більше що "молотобійці" вже проявляли себе найкращим чином на чужій арені у поточному розіграші ЛЄ, коли у півфіналі громили Ліон після нічиєї у Лондоні.

За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Айнтрахта пропонується коефіцієнт 2,60, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 2,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,50.

Орієнтовні склади

Айнтрахт: Трапп — Н'Діка, Тута, Гінтереггер — Кнауфф, Якич, Соу, Костич — Камада, Хрустич — Борре

Вест Гем: Ареола — Джонсон, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен, Лансіні, Форнальс — Антоніо

Не зіграють: Ленц, Ліндстрем, Рамай — Джонсон, Огбонна

Під питанням: Гінтереггер — ...

Поточна форма

прогноз 1:2

Рейнджерс — РБ Лейпциг

Четвер, 5 травня, 22:00. Айброкс Стедіум, Глазго. Головний арбітр — Артур Суареш Діаш (Португалія). Перший матч — 0:1. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

До першого півфінального матчу Ліги Європи шотландський Рейнджерс підходив як явний аутсайдер і з виграною путівкою у фінал Кубка Шотландії за підсумками принципового протистояння з Селтіком. Але незважаючи на помітну перевагу Лейпцига по грі, команда Джованні ван Бронкхорста дозволила супернику лише одного разу вразити свої ворота у Німеччині, тим самим зберігши інтригу у всьому протистоянні. У своєму останньому матчі Рейнджерс зіграв унічию з Селтіком, що практично поставило хрест на чемпіонських надіях "джерс", адже відрив лідируючих "кельтів" зберіг позначку в шість очок за три тури до завершення сезону у найвищому дивізіоні Шотландії. Чи продовжить Рейнджерс свою боротьбу за єврокубковий трофей чи знову зазнає невдачі і вирушить остаточно готуватися до фіналу Кубка Шотландії проти Хартс?

Щодо Лейпцига, то результати двох останніх матчів "биків" у німецькій Бундеслізі мали незадовільний характер. Підопічні Доменіко Тедеско зазнали двох поразок поспіль від берлінського Уніону та менхенгладбахської Боруссії, між тим мінімально обігравши Рейнджерс на своєму полі у першому півфіналі Ліги Європи. Мабуть, Лейпциг зараз переживає певний спад, але відстає від зони Ліги чемпіонів всього на одне очко і до кінця сезону цілком може піднятися вище за нинішній п'ятий рядок у чемпіонаті Німеччини. У Лізі Європи, якщо судити з першого матчу з Рейнджерс, то колектив Тедеско заслуговував на більше, ніж єдиний гольовий шедевр Анхеліньо на 85-й хвилині. Подивимося, чи будуть "бики" результативніші цього разу, адже перевага в рахунку мінімальна, а Рейнджерс при своїх палких вболівальниках буде готовий використати кожну найменшу можливість, щоб повернутися в гру і залишити завідомого фаворита без єврокубкового фіналу.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Доменіко Тедеско. Так, на перемогу Лейпцига пропонується коефіцієнт 2,10, тоді як потенційний успіх Рейнджерс оцінюється показником 3,55. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60.

Орієнтовні склади

Рейнджерс: Макгрегор — Тавернієр, Голдсон, Бассі, Барішич — Камара, Лундстрам, Джек — Арібо, Кент — Руф

РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Орбан, Гвардіол — Хенрікс, Кампль, Лаймер, Анхеліньо — Ольмо — Нкунку, Андре Сілва

Не зіграють: Морелос, Офобор, Хаджі, Хеландер — Хайдара

Під питанням: Ремсі, Руф — ...

Поточна форма