Фахівець висловився щодо фіналу ЛЄ.
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17 травня 2022, 16:55
Головний тренер Айнтрахта Олівер Гласнер прокоментував майбутню гру фіналу Ліги Європи проти Рейнджерс.
"Я вважаю, що шанси обох команд у фіналі — 50 на 50. Рейнджерс цілком заслуговує грати у фіналі. Вони вибили Боруссію Д та Лейпциг, які суттєво випереджають нас в чемпіонаті.
Вони мають чітку структуру, живуть своєю пристрастю та бажанням, як і ми. Тому не бачу фаворита матчу.
Але ми завжди насамперед дивимося на себе. Звісно, підлаштовуємо нюанси під суперника, але наші сильні сторони вивели нас у фінал. Поки що ми не програли жодного матчу в Лізі Європи", — сказав Гласнер в інтерв'ю sport.orf.at.
Фінал Ліги Європи відбудеться 18 травня. Розпочнеться матч Айнтрахт Ф — Рейнджерс о 22:00 за київським часом.