Лига Европы

Фахівець висловився щодо фіналу ЛЄ.

Головний тренер Айнтрахта Олівер Гласнер прокоментував майбутню гру фіналу Ліги Європи проти Рейнджерс.

"Я вважаю, що шанси обох команд у фіналі — 50 на 50. Рейнджерс цілком заслуговує грати у фіналі. Вони вибили Боруссію Д та Лейпциг, які суттєво випереджають нас в чемпіонаті.

Вони мають чітку структуру, живуть своєю пристрастю та бажанням, як і ми. Тому не бачу фаворита матчу.

Але ми завжди насамперед дивимося на себе. Звісно, ​​підлаштовуємо нюанси під суперника, але наші сильні сторони вивели нас у фінал. Поки що ми не програли жодного матчу в Лізі Європи", — сказав Гласнер в інтерв'ю sport.orf.at.

Фінал Ліги Європи відбудеться 18 травня. Розпочнеться матч Айнтрахт Ф — Рейнджерс о 22:00 за київським часом.