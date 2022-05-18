Лига Европы

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу.

Айнтрахт із Франкфурта зіграє проти Рейнджерс у рамках фінального поєдинку поточного розіграшу Ліги Європи.

Айнтрахт Ф — Рейнджерс

Середа, 18 травня, 22:00. Стадіон Рамон Санчес Пісхуан, Севілья. Головний арбітр зустрічі – Славко Вінчич (Словенія).

Айнтрахт Ф підходить до матчу після завершення чемпіонату Німеччини, де команда посіла одинадцяте місце. Не найкращий показник – явно не те, на що розраховували у Франкфурті. Однак про це відразу ж забудуть, якщо Айнтрахт Ф виграє Лігу Європи, що дасть можливість зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону.

Айнтрахт на шляху до цієї зустрічі пройшов Бетіс, Барселону та Вест Гем – дуже міцні команди, а тому немає сумнівів, що німці впевнені у собі та їх влаштує лише перемога. Прикро буде пройти таких іменитих опонентів, але поступитися у фіналі скромнішому Рейнджерсу. У своєму попередньому офіційному матчі Айнтрахт зіграв унічию з Майнцом із рахунком 2:2.

Рейнджерс, у свою чергу, впорався з Боруссією Д, Црвеною Зіркою, Брагою та РБ Лейпциг. Можна зробити висновок, що шотландці дуже розібрався, як грати проти німецьких команд. Айнтрахту варто хвилюватись? Також, окрему увагу варто приділити Ван Бронхорсту, тренеру Рейнджерсу, який за короткий термін роботи може привести команду до такого значного успіху.

У заключному турі чемпіонату Шотландії Рейнджерс впорався з Хартс із рахунком 3:1, проте від цього матчу доля чемпіонського титулу вже не залежала, адже Селтік розгромив суперника з рахунком 6:0 та оформив перемогу у турнірі. Звичайно, це неприємний удар для шанувальників Рейнджерс, але є всі шанси зробити так, щоби сезон для команди увійшов в історію великим успіхом.

Орієнтовні склади:

Айнтрахт Ф: Трапп — Туре, Тута, Ільзанкер — Кнауфф, Соу, Якіч, Костіч — Хрустіч, Камада — Борре

Рейнджерс: МакГрегор — Таверньєр, Лундстрем, Голдсон, Бассі, Барішич — Райт, Ремсі, Камара, Кент — Арібо

Не зіграють: Рамай, Хінтереггер – Хаджі, Еландер, Морелос, Офоборх

Під питанням: Ндіка, Ліндстрем, Так Коста — Джек, Руф

Цікаві факти:

Айнтрахт Франкфурт виграв останні 3 матчі (Ліга Європи).

Айнтрахт Франкфурт виграв із різницею в 1 гол у останніх 3 матчах (Ліга Європи).