Лига Европы

Пропонуємо до вашої уваги трансляцію поєдинку.

У рамках фінального поєдинку Ліги Європи франкфуртський Айнтрахт зіграє проти Рейнджерс.

Стежити за всіма подіями цієї зустрічі ви можете на Football.ua о 22:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу:

Цікаві факти:

Айнтрахт Франкфурт виграв останні 3 матчі (Ліга Європи).

Айнтрахт Франкфурт виграв із різницею в 1 гол у останніх 3 матчах (Ліга Європи).

Гра Айнтрахт — Рейнджерс почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.