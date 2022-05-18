Пропонуємо до вашої уваги трансляцію поєдинку.
Рейнджерс, getty images
18 травня 2022, 22:01
У рамках фінального поєдинку Ліги Європи франкфуртський Айнтрахт зіграє проти Рейнджерс.
Стежити за всіма подіями цієї зустрічі ви можете на Football.ua о 22:00 за київським часом.
Текстова онлайн-трансляція матчу:
Цікаві факти:
Айнтрахт Франкфурт виграв останні 3 матчі (Ліга Європи).
Айнтрахт Франкфурт виграв із різницею в 1 гол у останніх 3 матчах (Ліга Європи).
Гра Айнтрахт — Рейнджерс почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.