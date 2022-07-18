Ліга Європи

Команди дізнались суперників по змаганню.

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування третього відбіркового раунду Ліги Європи-2022/23.

Якщо Динамо Київ програє Фенербахче у двоматчевому протистоянні, то зіграє саме у цьому раунді кваліфікації. До вашої уваги наступні пари.

Лінфілд (NIR) / Буде-Глімт (NOR) - Карабах (AZE) / Цюріх (SUI)

Жальгіріс (LTU) / Мальме (SWE) - Пюнік (ARM) / Дюделанж (LUX)

Лудогорець (BUL) / Шемрок Роверс (IRL) - Динамо Загреб (CRO) / Шкупі (MKD)

Марібор (SVN) / Шериф (MDA) - ХІК (FIN) / Вікторія (CZE)

Маккабі Хайфа (ISR) / Олімпіакос (GRE) - Ференцварош (HUN) / Слован (SVK)

Основний шлях

Мідтьюллан (DAN) / АЕК Ларнака (KYP) — Партизан (SRB)

Динамо Київ (UKR) / Фенербахче (TUR) — Словацко (CZH)

Український клуб зіграє проти чеського Словацко тільки у тому випадку, якщо вилетить із кваліфікації Ліги чемпіонів.

Перші поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги Європи пройдуть 4 серпня. Матчі-відповіді заплановані на 11 серпня.