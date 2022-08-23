Ліга Європи

На команду Мірчі Луческу чекає другий за рівнем єврокубок.

Динамо Київ у рамках поєдинку у відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів грало в Лісабоні проти Бенфіки і поступилося з рахунком 0:3.

На цьому виступ підопічних Мірчі Луческу у найстатуснішому турнірі Старого Світу добіг кінця, проте єврокубкова пригода команди не закінчується.

Тепер на Динамо чекають баталії на груповій стадії Ліги Європи. Востаннє кияни грали у цьому турнірі у сезоні-2019/2020. Тоді українська команда не змогла вийти з групи, в якій також були Копенгаген, Мальме та Лугано.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступне відео голів та огляд матчу Динамо Київ проти лісабонської Бенфіки.