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    07 вересня 2022, 20:25

    Жезуш — про матч із Динамо: Думаю, зараз ми сильніші, ніж місяць тому

    Фахівець розповів про майбутню гру.

    Жорже Жезуш, ФЕНЕНРБАХЧЕ
    Жорже Жезуш, ФЕНЕНРБАХЧЕ 07 вересня 2022, 20:25

    Головний тренер Фенербахче Жорже Жезуш прокоментував матч першого туру Ліги Європи проти київського Динамо.

    "Ми знаємо, що у нас достатньо якості та амбіцій, щоб вийти з цієї групи. Мені здається, що в групі збалансовані 3 команди: Ренн, Динамо Київ і Фенербахче. Ми хочемо вийти із завтрашнього матчу з перемогою. Порівняно з тим часом, коли ми грали з ними місяць тому, зараз ми сильніші. Ми віримо, що у нас достатньо якості, щоб виграти цю гру.

    Коли у вас є можливість працювати зі своїми гравцями сам-на-сам, ви можете пізнати їх краще. У той же час були гравці, які покинули нашу команду. Як відомо, Кім Мін Чже покинув команду, і, на мій погляд, він був найкращим захисником, який був у Фенербахче. У футболі є такі, і вони залишилися позаду. Головне, що ми орієнтуємося на нинішній склад. Найближчими днями в усьому світі закриється трансферне вікно. І команди зосередяться на тих гравцях, які в них є. Ми будемо робити те ж саме і продовжимо нашу роботу з гравцями, які у нас є".

    "Як ви сказали, наша головна мета — виграти чемпіонат. Ось чому я прийшов сюди. Тепер я краще знаю лігу. Щоб потрапити в Лігу чемпіонів, нам доведеться зіграти відбіркові раунди. У цій країні є всілякі умови для того, щоб піднятися в рейтингу. Це також вірно для Фенербахче.

    Нас знову поєднали з київським Динамо в жеребкуванні. У футболі завжди є другий шанс. Думаю, ми сильніші, ніж місяць тому. У попередніх матчах, які ми з ними грали, з нами траплялися речі, які не часто бувають у футболі. Ми тепер сильніші. Ми не дивимося на цей матч як на реванш тих матчів. Для нас, як і матчі, які ми проводимо з іншими суперниками в нашій групі. У футболі завжди потрібно поважати суперників. Я також завжди поважаю своїх суперників. Звичайно, я хочу вигравати в кожній грі", — сказав Жезуш.

    Нагадаємо, матч Фенербахче — Динамо відбудеться на стадіоні Шюкру Сарачоглу у четвер, 8 вересня. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція матчу.

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    ФК Фенербахче

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