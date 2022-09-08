Ліга Європи

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Лісабонський Спортінг напередодні також розпочав власний шлях груповим етапом Ліги чемпіонів УЄФА, здобувши гостьову перемогу на полі франкфуртського Айнтрахту.

Команда Олівера Гласнера, яка тільки-но нещодавно громила суперника донецького Шахтаря за квартетом, РБ Лейпциг, мала відчутні проблеми з подоланням захисту "левів", і в підсумку дійшло до того, що господарі програли португальській команді за показниками володіння м’ячем та кількістю створених моментів.

Спортінг натомість дочекався зручного для себе часу посеред другого тайму, після чого наніс одразу три ураження володінням суперників.

Огляд матчу:

Айнтрахт — Спортінг 0:3

Голи: Едвардс, 65, Трінкан 69, Сантуш, 82

Айнтрахт: Трапп — Якич (Кнауфф, 84), Тута, Ндіка, Ленц (Пеллегріні, 46) — Діна (Борре, 66), Соу, Ліндстрем (Аларіо, 74), Гетце, Камада (Хасебе, 84) — Коло Муані.

Спортінг: Адан — Інасіу, Сен Жюст (Нету, 52), Коатес, Рейс, Порро — Угарте, Моріта, Гонсалвеш (Сантуш, 79), Трінкан — Едвардс (Рочіна, 73).

Попередження: Ндіка, Якич — Моріта.

Джерело: MEGOGO.