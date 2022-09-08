Ліга Європи
08 вересня 2022, 21:42
Динамо Київ не встояло в пекельному двобої проти Фенербахче
Колектив Мірчі Луческу пропустив вирішальний м'яч у компенсований час.
Фенербахче — Динамо Київ, фото ФК Динамо Київ
08 вересня 2022, 21:42
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Фенербахче — Динамо Київ 2:1
Голи: Енріке, 35, Батшуаї, 90+2 — Циганков, 63
Фенербахче: Алтай — Луан Перес, Салаї, Енріке — Кадіоглу, Крешпу (Яндаш, 83), Арао, Аліоскі (Лінкольн, 83) — Россі (Кахведжі, 69), Жоао Педро (Батшуаї, 69), Кінг (Валенсія, 69).
Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Бурда, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 59) — Буяльський, Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 68) — Циганков, Гармаш (Кравченко, 88), Кабаєв.
Попередження: Кінг, Россі, Яндаш (не на полі), Аліоскі, Алтай — Гармаш, Сирота, Бущан.