Ліга Європи

Дізнайся, де дивитися матч другого туру за участю української команди в Лізі Європи.

У другому турі групового етапу Ліги Європи київське Динамо зіграє проти кіпрського АЕКу з Ларнаки.

Нещодавно кіпріоти були суперниками Дніпра-1 у кваліфікації Ліги Європи. АЕК двічі обіграв українців та пробився до групового етапу турніру, вибивши Дніпро-1 у Лігу конференцій.

Де дивитись матч Динамо — АЕК Ларнака?

Транслюватиме зустріч сервіс MEGOGO. Після матчу на нашому сайті ви зможете прочитати звіт поєдинку, а також переглянути відео-огляд гри.

Крім того, якщо у вас немає можливості переглянути гру в прямому ефірі, то на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу другого туру Ліги Європи.

Нагадаємо, матч Динамо – АЕК Ларнака відбудеться у четвер, 15 вересня, о 22:00 за київським часом.