Ліга Європи

Коллектив Олександра Кучера здобув історичну першу перемогу на міжнародній арені.

Українська Прем’єр-ліга вирішила пожертвувати складністю календаря пізньої осені заради якомога більш якісної підготовки національної збірної до важливих матчів Ліги націй УЄФА. Саме тому наприкінці звітного тижня наші учасники єврокубкових змагань не мали потреби грати черговий тур національної першості, шо в свою чергу давало їм можливість сконцентруватись саме на матчах другого туру міжнародних змагань.

Для дніпровського Дніпра-1 це була Ліга конференцій, куди колектив Олександра Кучера потрапив через поразку від кіпрського АЕК Ларнака в плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА. "Жовто-зелені" в підсумку потрапили до однієї групи з київським Динамо, і за збігом обставин трохи пізніше мали проводити свою гру проти віце-чемпіонів України. Тим часом СК отримав до квартету E повноцінного чемпіона острівної країни, тож наочно мав змогу перевірити різницю між третім і першим місцем за підсумками минулого футбольного року в тих широтах.

Розпочинати зустріч із пошкодження в гравця основного складу завжди непросто, але ніхто не мав навіть і думки, що Аполлон фактично розвалиться після того, як поле залишить правий захисник Панайоту. Дніпро-1 скористався моментом невизначеності в стані суперників, і одразу ж відкрив рахунок на 11 хвилині, коли Гуцуляк знайшов Довбика пасом на правий фланг штрафного, а Артем викотив на порожні ворота для Рубчинського. Може й бив форвард, проте партнер трохи згодом поверне йому боржок у вигляді зворотного пасу під розстріл на завершення комбінації за участі трьох вищезгаданих виконавців.

Господарі обговорювали, чи був у другій гольовій атаці офсайд під час передачі на Добвика, а потрібно було їм говорити про власний фізичний стан — ще до другого пропущеного поле вимушено залишив атакувальний півзахисник Ба, що геть було не схоже на витривалість, якою інколи хизуються футболісти з кіпрських клубів. Геть нічого не міг створити в атаці Аполлон до перерви на тлі настільки красномовних невдач, а Дніпро-1 уже й не дуже-то й хотів іти вперед великою кількістю гравців.

Команда Кучера тільки на завершення першої половини гри знову змогла завестись на чужій половині, хоча ситуація того вже не потребувала. На останній хвилині основного часу Довбик та Бузанелло розіграли стінку на лівому фланзі атаки з просуванням до штрафного й вирішальним пасом для Артема під розстріл чужих воріт. Дніпро-1 атакував цими хвилинами настільки легко, що офіційний статус матчу можна було сміливо поставити під сумніви.

У другій половині гри Давід Катала Хіменес додав ще двох свіжих виконавців на футбольне поле, проте гра його команди в атаці зводилась до кумедно простої схеми: закидання з глибини на хід Піттасу, за умов високої лінії захисту від дніпрян, а веж форвард, якщо вистачить удачі, мав би уникнути потрапляння до офсайдної пастки. Якщо чесно, то робив він це не дуже-то й удало, проте боковий одного разу моргнув у непідходящий для Дніпра-1 момент, і не побачив положення "поза грою" в нападника, який завершував подачу з правого флангу від Кіріаку.

Команда Кучера вчасно зрозуміла, що настільки ризиковано грати далі не маж потреби, тож незабаром ми побачили зважений контроль за діями суперників у їхньому виконанні. Більша частина ігрового часу другої половини матчу проходила за триманням м’яча біля центральної лінії, що унеможливлювало створення великої кількості гольових моментів. Інколи Дніпро-1 вибігав у швидкі випади, інколи його захисники трохи втрачали суперників на власній половині. Проте голкіпери з обох боків діяли надійно, тож кожна сторона протистояння залишилась при власних здобутках.

У наступному турі кіпрський Аполлон проведе гостьовий матч проти нідерландського АЗ, а дніпровському Дніпру-1 доведеться приймати швейцарський Вадуц.Аполлон —1:3Піттас, 57 — Рубчинський, 11, Довбик, 26, 45Йованович — Панайоту (Кабрал, 9), Пейберн (Йостен, 46), Роберж, Алісамі — Кіріаку, Коль — Шахар, Ба (Онженда, 20), Хаммас (Шполярич, 46) — Піттас.Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Рубчинський (Балулі, 84), Бабенко — Гуцуляк (Танчик, 83), Піхальонок (Горбунов, 89), Амаш (Назаренко, 84) — Довбик (Когут, 89).Попередження: Кіріаку, Піттас, Сарапій — Адамюк, Бабенко.