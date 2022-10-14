Фахівець чекає на плей-оф раунди змагання.
Жозе Моуріньо, Getty Images
14 жовтня 2022, 12:56
Головний тренер Роми Жозе Моуріньо після матчу проти Бетіса (1:1) похвалив команду-суперника з Іспанії.
В португальського фахівця на післяматчевій прес-конференції запитали, чи бачить він Бетіс серед претендентів на перемогу у Лізі Європи.
"Так, я думаю, що вони серед претендентів. Але пам'ятайте, що скоро прийдуть акули-невдахи з Ліги чемпіонів, і завдадуть серйозного клопоту всім.
Вони не мають приходити, але це реальність. Буде весело. Так, це невдахи Ліги чемпіонів", — цитує Моуріньо Eurosport.
Рома ще не забезпечила собі вихід у плей-оф ЛЄ, але має шанси. Бетіс — перший у своїй групі.